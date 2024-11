Rubavano beni archeologici in Parco del Nisseno, tre denunce

I carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno denunciato in stato di libertà tre persone di origini catanesi per il reato di furto di beni archeologici. Sono stati sorpresi all'interno del parco archeologico "Gibil Gabib" mentre effettuavano degli scavi abusivi con attrezzature edili e un rilevatore per la ricerca di metalli. Sottoposti a perquisizione dagli uomini dell'Arma i tre sono stati trovati con otto oggetti in pietra e nove oggetti in metallo di verosimile interesse archeologico.



