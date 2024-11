Litiga coi vicini di casa e lancia due molotov, è ai domiciliari

Un 34enne è stato arrestato in Vallecamonica nel Bresciano per aver lanciato, in due diverse occasioni, due molotov all'indirizzo dei vicini di casa. Una è finita il 30 settembre scorso sul balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina e l'altra l'11 novembre in un magazzino.

L'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine in entrambi i casi ha evitato il peggio. L'uomo - che si trova ora agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico - è stato identificato attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e nella successiva perquisizione nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato e sequestrato il materiale per fabbricare molotov e una tanica di liquido infiammabile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA