Hannoun al telefono al corteo di Milano, 'non mollerò mai'

Non ha partecipato di persona al corteo milanese pro Pal Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi d'Italia, a cui ieri è stato notificato l'avvio della procedura per il foglio di via da Milano (che quindi non è ancora effettivo), ma ha comunque telefonato facendo sentire la sua voce ai partecipanti attraverso degli altoparlanti "I miei avvocati mi hanno tranquillizzato. Non ho mai incitato alla violenza contro nessuno, noi siamo contro la violenza. Questi cortei - ha detto - sono fatti proprio per denunciare la violenza degli israeliani. Vi abbraccio tutti".

Hannoun, applaudito, ha poi aggiunto: "continuerò la mia lotta, mi sposterò in altre piazze e non mollerò mai per sostenere il popolo palestinese.



