Trovato ordigno nello stabilimento di un parlamentare FdI in Usa

Un ordigno artigianale è stato ritrovato in uno degli stabilimenti americani di proprietà del deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe, eletto all'estero nella circoscrizione nordamericana, il quale è sotto scorta dal 2023 dopo aver denunciato episodi riguardanti il fenomeno dei passaporti falsi. Per l'episodio - avvenuto a Sebring, in Florida - è stato arrestato un 37enne statunitense, il quale lavorava all'interno dello stesso stabilimento: l'ordigno rudimentale è stato trovato da altri dipendenti nel suo armadietto degli attrezzi. Secondo gli investigatori locali l'oggetto, pur non contenendo esplosivo, aveva le caratteristiche di un ordigno improvvisato, utilizzabile potenzialmente come arma esplosiva. A fabbricarlo, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato lo stesso 37enne.

