Quindicenne si impicca: il fratello ai funerali, avrai giustizia

"Il tuo fratellone ti promette che avrai giustizia". Lo ha detto il fratello della quindicenne che si sarebbe suicidata la scorsa settimana, impiccandosi ad un albero vicino casa, al termine dei funerali celebrati dal vescovo Rosario Gisana nella cattedrale di Piazza Armerina. "Sei morta in circostanze insolite. Se qualcuno sa parli, chi sa si metta la mano sul cuore in questo luogo sacro. Non hai fatto nulla di male e ti perdoniamo qualsiasi cosa tu abbia fatto", ha aggiunto.



