Un operaio di 54 anni è morto stamani in un capannone a Pozzuolo Martesana (Milano) in via delle Industrie.

L'uomo, stando alla ricostruzione del 118, sarebbe caduto da una decina di metri. I soccorritori hanno solo potuto constatarne il decesso.

Sul posto anche le forze dell'ordine e il personale dell'Ats.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA