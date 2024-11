Intesa tra le Università di Foggia e Dnipro, 'corridoio di pace'

"Con grande soddisfazione oggi rendiamo pubblico il MoU (protocollo di intesa) fra l'università di Foggia e l'università di Dnipro nell'alveo di questo corridoio emozionale di pace, fratellanza e diffusione dei valori della condivisione e della comunità territoriale e culturale. L'università di Foggia collabora con le Università ucraine da circa 10 anni nel corso dei quali ha ospitato circa 200 studenti ucraini e 120, tra docenti e personale, coinvolgendo 18 università ucraine". Così Mariantonietta Fiore, delegata alle relazioni internazionali in rappresentanza dell'ateneo di Foggia, intervenendo questa mattina all'incontro per la sottoscrizione dell'accordo tra l'università degli studi di Foggia e l'università della dogana e delle finanze di Dnipro.

"L'iniziativa di oggi - ha proseguito - si innesta in maniera sinergica nel framework del recentissimo programma Global coalition of Ukrainian studies che ha lo scopo di unire tutte le iniziative per lo studio e la ricerca sulla cultura, storia, lingua e letteratura ucraina".

Sono intervenuti anche i sindaci di Peschici, Luigi D'Arienzo, e di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi, che hanno rinsaldato i rapporti con un documento di fratellanza con i comuni di Marhanets e di Pietrikivca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA