A Milano in corteo con la foto di Meloni sporca di rosso-sangue

Foto della premier Giorgia Meloni con il volto imbrattato di vernice rossa e fumogeni colorati. È partito da largo Cairoli il corteo degli studenti milanesi per il 'No Meloni day', aperto da uno striscione firmato dai collettivi cittadini con scritto "Studenti in rivolta contro repressione, genocidio e merito". Oltre all'immagine della presidente del Consiglio compaiono anche i volti dei ministri dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini e dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ai quali si aggiunge quello del presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

Tutti i cartelloni sono stati sporcati di rosso a simboleggiare il sangue.

Al corteo sono esposte anche bandiere palestinesi e un'altra foto di Meloni con scritto "complice del genocidio". Tra i cori e gli slogan gridati dagli studenti, anche "Contro la scuola dei padroni dieci cento mille occupazioni" e "Siamo tutti antifascisti". L'arrivo del corteo che attraverserà le vie della città è previsto in piazza della Repubblica.



