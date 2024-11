Orologio da 100mila euro rapinato a Neres, 3 arresti a Napoli

Sono accusati di avere rapinato il giocatore del Napoli David Neres, sottraendogli un orologio da 100mila euro lo scorso primo settembre le tre persone arrestate i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli che, con la Procura, contestano il reato di rapina pluriaggravata in concorso.

Il calciatore era a bordo di un minivan: stava rientrando dopo l'incontro di calcio allo stadio Maradona contro il Parma ed era bloccato nel traffico cittadino quando i tre - Gianluca Cuomo, 30 anni; Giuseppe Vitale, 24 anni e Giuseppe Vecchione, 34 anni, tutti del rione Lauro di Fuorigrotta - sono entrati in azione.

Dopo avere infranto il finestrino posteriore si sono fatti consegnare l'orologio sotto la minaccia di un'arma da fuoco.

Determinanti sono stati per gli investigatori i video registrati dai sistemi di video sorveglianza e anche le intercettazioni autorizzate nell'ambito di una diversa indagine anticamorra che riguarda il clan Iadonisi.



