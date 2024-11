I funerali di Arcangelo Correra, "Vivi sempre con noi"

Un folto gruppo di persone si sta radunando nella chiesa in via dei Tribunali, a Napoli, davanti alla bara bianca di Arcangelo Correra, il 18enne ucciso da un colpo di pistola alla testa nella notte tra l' 8 e il 9 novembre nella vicina piazzetta di Sedil Capuano.

Molti indossano una maglietta bianca con davanti l'immagine di Arcangelo e sul retro la scritta 'Vivi sempre in noi. Ti ricorderemo con quel sorriso stampato in faccia. Arca".

Sulla bara bianca una maglietta del calcio Napoli e una foto di Arcangelo. Intorno molti fiori bianchi.

Alle 15.00 verranno celebrati i funerali nella Chiesa di Santa Caterina a Formiello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA