Ultimi temporali al Sud, da giovedì freddo su tutta l'Italia

Ultimi temporali al Sud, poi da giovedì il freddo investirà tutta l'Italia. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - afferma - sono previsti alcuni temporali sulle zone intorno al Basso Tirreno. Le piogge, a tratti copiose, interesseranno Sardegna, Sicilia, Calabria e specie dal pomeriggio anche Campania, Basilicata e Puglia. In giornata non si escludono rovesci anche tra Basso Lazio, Abruzzo e Molise".

La svolta termica arriverà però giovedì 14 novembre, colpa di un nucleo gelido in quota proveniente dal Golfo di Botnia. " Il calo delle temperature in Italia avverrà tra giovedì e venerdì - sottolinea Tedici - specie sulla fascia adriatica dove avremo anche qualche nevicata sull'Appennino centrale fino a 1000 metri di quota. Seguiranno, un po' ovunque, numerose albe fredde nei giorni seguenti, da Nord a Sud".

Da venerdì le minime scenderanno sensibilmente anche al Centro Italia, tanto che a Roma e Firenze avremo delle brinate specie lontano dall'isola di calore urbana, mentre al Nord sono previste le prime gelate diffuse in Pianura Padana.

In tendenza, il weekend sarà in prevalenza soleggiato salvo al Nord-Ovest: sulle regioni nord occidentali avremo un rapido aumento delle nubi nella giornata di domenica, ad iniziare dalla Liguria dove potrebbe anche piovere. Sul resto del territorio vivremo due buone giornate autunnali nell'attesa della prima perturbazione atlantica più organizzata prevista da lunedì.

Nel dettaglio: - Mercoledì 13. Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: piogge su Basso Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: piogge su molte regioni, forti in Campania.

- Giovedì 14. Al Nord: peggiora in Romagna. Al Centro: venti freddi, peggiora su Adriatiche con neve a bassa quota. Al Sud: a tratti instabile.

- Venerdì 15. Al Nord: locali nebbie, cielo sereno, freddo al mattino. Al Centro: venti freddi, minime vicino a zero anche in pianura. Al Sud: migliora.

- Tendenza: bel tempo fino a sabato, peggiora un po' da domenica sera.



