Tira un pugno ad un infermiere, 16enne denunciato

Un minorenne ha sferrato un pugno in faccia a un infermiere del pronto soccorso di Reggio Emilia ed è stato denunciato con l'accusa di lesioni in danno di personale medico. I fatti risalgono a domenica scorsa quando il minore di 16 anni si era presentato all'ospedale in evidente stato di agitazione e alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti. Durante l'attesa il personale sanitario si è avvicinato per calmarlo ma il ragazzo ha reagito con violenza aggredendo al volto un infermiere. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri che sono intervenuti sul posto con una pattuglia: una volta identificato, i militari hanno acquisito le testimonianze per ricostruire la vicenda. Infine è scattata la denuncia alla procura del tribunale dei minori di Bologna.

L'infermiere ferito è dovuto ricorrere alle cure mediche ed è stato dimesso con una prognosi di tre giorni.



