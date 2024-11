Rapina con sparatoria, ferito impiegato di un money transfer

Rapina con sparatoria poco prima delle 9 in via Parini a Saronno (Varese). Obiettivo del colpo un impiegato di un money transfer che stava raggiungendo l'ufficio postale in bicicletta. Il bottino è ancora tutto da quantificare. Sul posto sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Saronno.

Nel corso dell'azione, in via di ricostruzione, sarebbero stati esplosi almeno due colpi d'arma da fuoco. L'impiegato aggredito, un cittadino straniero 37enne, è rimasto ferito alla mano destra da uno dei proiettili ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale cittadino.

I militari, coordinati dal pubblico ministero di Busto Arsizio Roberto Bonfanti, stanno ora raccogliendo tutte le testimonianze (in molti hanno sentito almeno due spari) e passando al setaccio i filmati delle videocamere di sorveglianza in zona.

Alcuni testimoni parlano di un'auto di colore scuro, forse nera, che si sarebbe allontanata a tutta velocità bruciando anche un semaforo rosso subito dopo il colpo. Al 37enne rapinato sarebbero stati rubati anche i documenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA