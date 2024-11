Condannato dal tribunale di Roma a quattro anni, Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi l'attuale compagna di Francesco Totti. Caucci, per il quale la procura aveva chiesto una condanna a 5 anni e mezzo di carcere, era finito a processo per maltrattamenti e mancato mantenimento.

L'indagine dei pm di piazzale Clodio era partita da una denuncia di Bocchi che è parte offesa nel procedimento che si è svolto a porte chiuse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA