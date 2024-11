Il Papa alla Cop29, la situazione non consente altri ritardi

"I dati scientifici a nostra disposizione non consentono ulteriori ritardi e rendono chiaro che la preservazione del creato è una delle questioni più urgenti del nostro tempo. Dobbiamo anche riconoscere che è strettamente legata alla preservazione della pace". Lo dice il Papa in un messaggio alla Cop29, pronunciato dal Segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, presente a Baku.

"Dovremmo agire e vivere come membri di un'unica famiglia che abita lo stesso villaggio globale interconnesso", è l'appello del Papa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA