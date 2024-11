Definì Francesco l'antipapa, allontanato parroco a Sassari

Papa Francesco ha allontanato dalla Chiesa il parroco di San Donato, nel centro storico di Sassari, Fernando Maria Cornet, accusato di delitti contra fidem, ossia di scisma.

A dare notizia del provvedimento è la stessa Arcidiocesi di Sassari: "Si rende noto che il Santo Padre Francesco, con decisione suprema e inappellabile, ha dimesso dallo stato clericale il signor Fernando Maria Cornet, in conformità all'art. 26 SST2021 e dispensato dal celibato ecclesiastico per delitti contra fidem (scisma)".

L'ormai ex parroco di San Donato da tempo sostiene che l'elezione di Papa Francesco non sia mai stata valida perché Benedetto XVI non ha mai abdicato, né rinunciato al ministero.

Una tesi che lo ha portato ad affermare che Francesco sia l'antipapa.

Queste sue tesi le ha ribadite in numerose interviste, in video, a convegni, e perfino su un libro "Habemus antipapam? Indagine in onore della Verità", a sua firma.

L'arcivescovo di Sassari, monsignor Gian Franco Saba, ha commentato l'accaduto citando Sant'Agostino: "I cristiani, oltre al legame di sangue e l'appartenenza alla comune famiglia umana, hanno Dio come Padre e la Chiesa come unica madre, e sono parte dello stesso corpo di Cristo di cui sono le membra. Le membra di Cristo non devono essere in contrasto tra loro; tutti coloro che formano il suo corpo devono compiere ciascuno il proprio ufficio, affinché non vi siano divisioni nel corpo, ma unità, e le membra siano sollecite le une verso le altre".



