Chiara Tramontano: 'Non ci sarà mai perdono per Impagnatiello'

Per Alessandro Impagnatiello "non ci sarà mai perdono" e "non credo alle sue scuse e al suo pentimento". Così ha assicurato Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa incinta uccisa dall'allora suo compagno, lo scorso maggio, parlando a Bruno Vespa durante il programma 'Cinque minuti'.

"Non ha urtato lo specchietto della mia auto e non intendo perdonare perché non riesco a immaginare che mia sorella non ci sia più per colpa di una persona così" ha aggiunto, parlando anche della reazione di Impagnatiello durante l'ultima udienza e delle "innumerevoli smorfie" con cui "ha creduto di essere perfino superiore a chi stava parlando di fronte a lui con una toga. Non accetterò mai le scuse e non credo al suo perdono".

In passato Chiara aveva manifestato alla sorella i suoi dubbi sul compagno: "Non le ho mai detto di non doversi fidare fin quando non ho visto che all'esterno, alcune cose che affermava mancavano di un fondamento di verità. Mi sono permessa quando le bugie si sono accavallate" ha raccontato.

Impagnatiello, secondo Chiara Tramontano "è un uomo che ha costruito un castello di sabbia su se stesso che si è sgretolato - ha concluso - davanti a due donne che avevano molto più coraggio e determinazione di quanto ne potesse sognare di avere lui" ovvero Giulia e l'altra ragazza dell'uomo, che avevano deciso di affrontarlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA