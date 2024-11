A Torino 'We run for Women' contro i femminicidi

Una corsa benefica contro i femminicidi, il cui ricavato sarà interamente devoluto agli orfani delle donne uccise, è in calendario a Torino il 24 novembre. Si tratta della terza edizione della "We run for Women-Corriamo con la polizia di Stato per fermare i femminicidi" e le diverse forme di violenza nei confronti delle donne.

È stata organizzata per la "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" e l'evento si aggiunge alle diverse iniziative realizzate dalla polizia di Stato, nell'ambito della campagna itinerante "Questo non è Amore".

Si potrà correre o camminare per un percorso di 5 chilometri accessibile a tutti oppure di 10 chilometri (competitivo e non) e si svolgerà per le vie del centro di Torino con partenza da piazza Solferino alle 9.

L'iniziativa è stata organizzata dalla questura di Torino insieme al Consiglio Regionale del Piemonte, l'Ufficio scolastico regionale e al Cus di Torino.

L'intero ricavato della "We Run For Women" sarà devoluto al Progetto Sos (Sostegno orfani speciali) del centro antiviolenza Emma onlus per aiutare i ragazzi, da zero a 21 anni, orfani a seguito del femminicidio della madre, nonché del loro eventuale nucleo familiare.

In piazza Solferino, inoltre, sarà presente il "Villaggio polizia" con l'esposizione di mezzi e di tecnologie attuali in uso alla polizia, nonché un punto informativo curato dalla Divisione anticrimine della questura di Torino e dai Centri antiviolenza del territorio. Le iscrizioni sono possibili via web sul sito del Cus, oppure di persona al Cus e sul posto la mattina prima della partenza.



