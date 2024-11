Passo Rombo fa gli straordinari, mai aperto così a lungo

A causa del bel tempo, la strada alpina del Passo del Rombo, che collega Merano con il Tirolo austriaco, prolunga la sua stagione oltre metà novembre. "Di solito terminiamo la stagione alla fine di ottobre. Solo una volta abbiamo tenuto aperta la strada fino all'8 novembre", spiega Manfred Tschopfer, amministratore delegato di Timmelsjoch Hochalpenstraße AG. Si tratta di una stagione davvero particolare, perché il passo a 2.474 è stato aperto al traffico solo il 14 giugno a causa della neve. Le pale meccaniche e le frese nelle avevano dovuto rimuovere in alcuni punti fino a dieci metri di neve.

"Per la prima volta nella storia, dall'Alto Adige si potrà raggiungere Gurgl per l'apertura della stagione sciistica dal 14 al 17 novembre direttamente tramite passo Rombo", affermano Alban e Attila Scheiber della società degli impianti di risalita di Hochgurgl, che sono anche impegnati nei preparativi per l'Audi Fis Ski World Cup con slalom femminile e maschile una settimana dopo, il 23 e 24 novembre. È aperto anche il Top Mountain Motorcycle Museum, il museo di moto più alto del mondo a 2.175 m sul livello del mare.



