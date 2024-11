La manutenzione dei centri in Albania costa oltre 3 milioni euro l'anno

Ammontano a una spesa annuale di tre milioni e duecentomila euro i costi previsti nell'avviso di manifestazione di interesse - sottoscritto dalla Prefettura di Roma - per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, presidio e full risk degli impianti elettrici, di climatizzazione, idraulici, di sicurezza, informatici, di telecomunicazione e dei moduli abitativi dei centri italiani in Albania di permanenza per il rimpatrio dei migranti. L'importo annuo complessivo stimato, oltre all'iva, è diviso tra 96mila euro di oneri per la sicurezza e due milioni e duecentoquarantamila per i costi della manodopera.

