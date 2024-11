Fedriga, in Fvg delta crescita turistica più alto d'Italia

"Il Friuli Venezia Giulia è la regione a più alto delta di crescita turistica negli ultimi anni grazie a carte vincenti tra le quali l'attività promozionale di un territorio ricco e variegato, gli incentivi regionali al miglioramento della ricettività e il ruolo ritagliato a Trieste Airport, ma non ci accontentiamo dei risultati raggiunti e siamo concentrati su ciò che va ancora migliorato". Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga al convegno "Travel#" al Portopiccolo di Sistiana.

Fedriga ha ricordato che proprio ieri è iniziata una nuova campagna promozionale sulle emittenti nazionali, che si accompagna alla penetrazione sui mercati europei, austrotedesco in particolare, e su quello statunitense. "Trieste - ha ricordato il governatore - è stata prescelta da Booking.com tra le dieci mete di tendenza globale del 2025 e l'aeroporto di Ronchi, inserendosi tra Venezia e Lubiana, ha portato in cinque anni il traffico passeggeri da 700mila a 1,3 milioni di persone, e si accinge a segnare un nuovo record a fine 2024".

Fedriga, prospettando l'ulteriore spinta che verrà dalla capitale europea della cultura GO!2025, ha indicato i punti su cui lavorare per rafforzare ulteriormente il turismo regionale: l'aumento dell'offerta ricettiva in montagna e l'incremento della fascia luxury, annunciando che ha l'intenzione di estendere il contributo luxury già vigente per la montagna a tutte le strutture della regione. "La qualità della ricettività è un fattore importantissimo, che va rinnovato - ha concluso Fedriga - perché contribuisce a fare del soggiorno e della vacanza una cartolina indelebile e stimola il desiderio di tornare".



