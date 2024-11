Distrutta a martellate targa cooperativa sociale a Crotone

La targa della sede della cooperativa sociale "Agorà Kroton", a Crotone, é stata distrutta a martellate da persone non identificate. A renderlo noto è stato il presidente della cooperativa, Gregorio Mungari Cutruzzolà, che ha anche riferito che l'automobile di una socia della cooperativa é stata danneggiata ad opera, anche in questo caso, di ignoti.

"Ogni volta che si verificano eventi di questo genere - afferma Mungari Cutruzzolà - rimaniamo sconcertati e amareggiati. Ma, d'altro canto, siamo consapevoli che il nostro agire può dare fastidio ad alcune persone. Siamo coscienti che le nostre prese di posizione possano contrariare qualcuno e, a volte, suscitare reazioni violente e minacciose. Ma dopo 36 anni in cui operiamo con costanza e amore nel nostro territorio, sappiamo che l'unica giusta reazione è andare avanti senza tentennamenti e timori.

Ora è anche il momento di stringersi intorno alla nostra collega per supportarla e farle sentire la nostra forza, quella tipica di una cooperativa composta da tante persone che perseguono, unite, un solo obiettivo, il benessere collettivo e individuale".

"La nostra cooperativa - dice ancora il presidente di 'Agorà Kroton' - continuerà a fare quello che ha sempre fatto: prendersi cura delle persone più fragili, anche di chi ha inteso farci del male".



