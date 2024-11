Un arresto a Perugia per aggressione a personale sanitario

Un italiano di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Perugia perché ritenuto responsabile di lesioni personali ai danni di personale sanitario di un'ambulanza del 118.

L'intervento è scaturito da una chiamata al numero unico di emergenza con la quale è stata segnalata una lite tra due persone. Durante l'identificazione di uno dei coinvolti, i militari hanno appreso che il personale sanitario era stato vittima di un'aggressione.

Secondo quanto ricostruito dall'Arma infatti, l'equipaggio di un'ambulanza, mentre si dirigeva verso il luogo della segnalazione, ha notato un uomo disteso a terra. Ritenendo che fosse la persona da soccorrere, i sanitari si sono fermati per prestare assistenza, ma - hanno accertato i militari - sono stati improvvisamente aggrediti dallo stesso, che ha provocato lievi lesioni nei confronti di due operatori del servizio 118. I carabinieri, insieme a personale della questura di Perugia giunto in ausilio, sono riusciti a bloccare il soggetto ritenuto responsabile dell'aggressione.

Il giudice del tribunale di Perugia ha quindi convalidato l'arresto e rimesso in libertà l'uomo con la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza situato lungo il litorale laziale.



