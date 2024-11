Ucraina, la Croce Rossa consegna 56 case alla popolazione

"Le 56 case che inauguriamo a Zhytomyr ci permettono di ribadire ancora una volta che portare l'Umanità laddove c'è bisogno di aiuto è possibile. Queste abitazioni aiuteranno altrettante famiglie a trascorrere il prossimo inverno, il terzo dall'inizio del conflitto, con maggiore serenità": lo ha detto oggi Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, parlando alla popolazione della cittadina ucraina, situata a soli 130 km dalla capitale Kiev, in occasione della cerimonia inaugurale dei moduli abitativi.

"Siamo stati presenti - ha proseguito - fin dalle prime ore del conflitto. Lo abbiamo fatto contribuendo all'evacuazione di persone fragili da Leopoli, supportando l'impegno della Croce Rossa ucraina nella risposta a questa grave crisi e rafforzando la risposta umanitaria, costruendo un hub per lo stoccaggio degli aiuti a Suceava e sviluppando un sistema di cliniche mobili per garantire accesso alle cure primarie negli Oblast di Vinnytsia e Zhytomyr. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo finché ce ne sarà bisogno. Continueremo ad essere ovunque ci sia sofferenza, perché siamo la Croce Rossa Italiana e il nostro compito, così come quello di tutti gli operatori e volontari del nostro movimento, è questo: lenire le sofferenze di donne, uomini e bambini, essere accanto a chi vive in difficoltà, a chi affronta particolari emergenze o crisi, a chi si sente solo, a chi attraversa il mare in cerca di speranza. Questa è la nostra umanità - ha concluso - Valastro -, ed è un valore, il primo dei nostri princìpi, che non siamo disposti a negoziare: perché ogni essere umano deve vedere rispettati i propri diritti, la propria dignità".

Alla cerimonia hanno partecipato Oleksii Kuleba, vice Primo Ministro alla Ricostruzione dell'Ucraina, Serhiy Sukhomlyn, Capo dell'Agenzia di Stato per la Ricostruzione, Francesco Pesce, vice Capo Missione dell'Ambasciata d'Italia a Kiev, Mykola Polishchuk, Presidente della Croce Rossa Ucraina, Maksym Dotsenko, Direttore generale della Croce Rossa Ucraina (Urcs), Rappresentanti e Delegati di alcune Società nazionali della Croce Rossa e dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (Aics).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA