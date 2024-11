Tensioni nel carcere di Cuneo, situazione tornata alla normalità

È tornata nella normalità la situazione nel carcere di Cuneo, dove nel pomeriggio sono scoppiati disordini. All'origine delle violenze ci sarebbero degli scontri tra detenuti di due diverse sezioni, uno dei quali ha anche raggiunto il tetto della casa circondariale di Cerialdo.

Solo in seguito il recluso, di origini straniere, è stato convinto a scendere. All'interno sono intervenuti i reparti antisommossa della polizia penitenziaria. Fuori numerose pattuglie di carabinieri, polizia e guardia di finanza, mentre la polizia locale di Cuneo ha interdetto al traffico auto un tratto di via Roncata in prossimità dell'accesso al carcere.

Vista la situazione di emergenza, in questura era stata attivata la sala operativa per coordinare il piano di sicurezza.





