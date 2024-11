Migranti: nuova ondata di sbarchi a Lampedusa

Sono 109, trentacinque dei quali salvati dalla ong Nadir, i migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa dove, ieri, in 24 ore, ci sono stati 8 approdi con un totale di 300 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola, dopo i trasferimenti effettuati nella giornata di ieri, ci sono al momento 232 ospiti, fra cui 21 minori non accompagnati.

L'ultimo, in ordine di tempo, gommone con a bordo 24 algerini, egiziani, pakistani e siriani è stato soccorso da una motovedetta di Frontex. I migranti, partiti da Ras Jedir in Libia, hanno riferito che durante la navigazione hanno incontrato una motovedetta della guardia costiera tunisina che li ha lasciati proseguire senza alcun impedimento. I 35 egiziani, marocchini, libici e siriani, fra cui 7 donne e 7 minori, soccorsi dalla ong Nadir, hanno raccontato invece d'essere partiti da Abu Kammash in Libia dopo aver pagato da 7 a 8mila dinari libici. Nel gruppo anche un piccolo gatto. Tutti hanno detto di voler raggiungere la Germania.



