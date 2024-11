Maltempo: auto portata via dal torrente a Olbia, 2 in salvo

Stavano attraversando un torrente con un'auto in zona San Giovanni nel comune di Olbia quando la vettura è stata trascinata via dalla furia dell'acqua caduta copiosa oggi nel nord est della Sardegna. Due persone, il conducente e un passeggero di un crossover Opel, sono riusciti ad uscire indenni dall'abitacolo, senza riportare danni fisici.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i vigili del fuoco di Olbia e i sommozzatori dalla centrale di Sassari.

Grazie al loro aiuto l'autovettura è stata imbragata e portata nuovamente sulla sede stradale.

L'area di San Giovanni a Olbia è una delle zone più colpite dall'alluvione nel 2013 a causa del Ciclone Cleopatra che causò 19 vittime in tutta l'Isola, 13 solo in Gallura e 9 a Olbia. Il prossimo 18 novembre saranno esattamente 11 anni da quel tragico evento.



