In due aggrediscono sanitari a Verona, arrestati

Due pazienti hanno aggredito il personale sanitario che stava provvedendo alle loro cure, all'interno del Pronto Soccorso dell'ospedale Borgo Trento di Verona. L'episodio risale alle ore 19.00 di venerdì scorso ma è stato reso noto oggi.

Secondo quanto riferito, i due avrebbero aggredito gli infermieri mettendo loro le mani al collo, con calci e pugni.

Dopo la giornata segnata dal rallentamento dei tempi di attesa, a causa di un blocco del sistema informatico, i due utenti sono stati presi in carico dal personale. In quel momento era terminato il turno del servizio di vigilanza della Polizia di Stato.

Gli operatori sanitari sono riusciti a chiamare le forze dell'ordine, che hanno arrestato i due aggressori, in applicazione del nuovo decreto-legge contro le aggressioni al personale sanitario.



