Gruber derubata a Villa Borghese a Roma mentre fa ginnastica

Si stava allenando a Villa Borghese approfittando della giornata di sole quando, in un attimo di distrazione, il suo borsello è sparito nel nulla. Brutta avventura nel primo pomeriggio per la giornalista Lilli Gruber, conduttrice televisiva della trasmissione Otto e mezzo, in onda su La Sette.



L'allarme è scattato intorno alle 14 all'interno della villa a quell'ora frequentata da giovani, famiglie e turisti. Quando Gruber ha realizzato che il suo borsello non c'era più si è prima guardata bene intorno poi si è recata poco nel vicino commissariato Salario-Parioli dove ha presentato denuncia.

All'interno del borsello rubato c'erano le chiavi di casa e il cellulare.



La polizia avvierà ora indagini per dare un volto e un nome a chi ha rubato il borsello nel centralissimo parco a due passi da via Veneto. Da una prima ricostruzione sembra che la giornalista mentre si allenava abbia appoggiato vicino a sé il borsello per svolgere alcuni esercizi. Poco dopo si è accorta che le era stato rubato.

Da chiarire se il furto sia stato commesso da una sola persona che, vedendo il borsello incustodito, si è avvicinata rapidamente impossessandosene o se, al contrario, i responsabili siano più persone e magari lo avevano già puntato e sono entrati in azione appena la proprietaria si è distratta un attimo.

E non è la prima volta che Lilli Gruber finisce nel mirino dei ladri. Già nel 2008, quando era europarlamentare, subì un furto nella casa di famiglia a Egna, a sud di Bolzano, in Alto Adige.

In quell'occasione i responsabili rubarono diversi gioielli. Nell'abitazione quella notte c'era la sorella della giornalista che fu svegliata dai rumori e diede l'allarme.



