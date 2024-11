Giudici, Stato non sicuro non impedisce il rimpatrio migranti

"Deve essere chiaro che la designazione di Paese di origine sicuro è rilevante solo per l'individuazione delle procedure da applicare; l'esclusione di uno Stato dal novero dei Paesi di origine sicuri non impedisce il rimpatrio e/o l'espulsione della persona migrante la cui domanda di asilo sia stata respinta o che comunque sia priva dei requisiti di legge per restare in Italia". E' quanto si legge in una nota del tribunale di Roma che si è espresso sul caso dei sette migranti nel centro italiano in Albania.



