Furto da centomila euro in un laboratorio orafo

Un furto per un provento di circa 100mila euro è stato commesso nella notte tra venerdì e sabato scorsi in un laboratorio di oreficeria a Sistiana (Trieste). Una operazione da professionisti secondo quanto ritengono gli investigatori della Questura che indagano sul caso, visti i tanti sistemi di sicurezza a protezione dell'esercizio commerciale.

Come ha riferito al telegiornale Rai del Fvg la titolare, Elisabetta Monti, artigiana orafa da 25 anni, "l'allarme non è stato disinserito ma non è scattato. Nemmeno quello della banca adiacente, sebbene sia molto sensibile". Eppure, secondo quanto risulta dai filmati registrati dalle telecamere di sicurezza, i ladri - due persone incappucciate - sono rimasti sul posto circa quattro ore. Questi sarebbero entrati da una finestra, nonostante le inferriate esterne e hanno rubato oro e pietre preziose per un valore di circa 100 mila euro, appunto.

All'interno del locale ci sono monitor a circuito chiuso e l'allarme è collegato con le forze dell'ordine. Per l'orafa si tratta del primo furto nei suoi 25 anni di attività. Le indagini sono condotte dalla Polizia scientifica e dalla Squadra mobile.





