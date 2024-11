Ferragni e Fedez verso l'accordo di separazione

"Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l'accordo di separazione e contestuale divorzio. Leone e Vittoria staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento. Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente ed interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini".

A quanto si apprende, "l'avvocato Pompilia Rossi con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci per lui e l'avv. Daniela Missaglia per lei depositeranno a breve l'accordo di separazione che sarà omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni".

