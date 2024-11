Carceri: Camere Penali Diritto Europeo, tablet ai detenuti

Fornire ai detenuti tablet configurati per limitare l'accesso solo ai contenuti approvati dal Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria. E' la proposta che le Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale presenteranno al convegno "Verso gli Stati generali della sicurezza 2025", in programma il 14 Novembre alla Camera dei Deputati, come anticipato all'ANSA dalle stesse Camere Penali.

I devices non consentiranno di comunicare con l'esterno o di accedere a social media, a contenuti inappropriati oppure ad URL non consentiti ma potranno essere utilizzati per consultare testi e libri digitali, accedere a siti di informazione e giornalismo, film e materiali didattici che promuovano la crescita culturale e tecnica, e anche per partecipare a corsi online di formazione tecnica e professionale, seguire corsi di apprendimento linguistico o lezioni scolastiche a distanza.

Scopo dell'iniziativa è infatti favorire la crescita personale, culturale e professionale, anche attraverso la connessione in rete, e facilitare il processo di risocializzazione e reintegro nella società. Le Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale, è stato anticipato, pensano all'introduzione di una Nuova Disciplina per la Libertà Anticipata, basata sul progresso educativo e di risocializzazione, misurato attraverso un sistema di studio e test a punteggio.

Per Alexandro Maria Tirelli, responsabile della CPDEI, "è incredibile che in Italia si registrino ancora resistenze quando negli Usa, paese considerato tra i più duri nell'applicare il sistema detentivo, l'uso di questi devices siano ormai diventati ordinaria amministrazion4e eusati dal 75 per cento dei carcerati".

Al convegno è prevista la presenza, tra gli altri, del segretario del Copasir, Ettore Rosatox, di rappresentanti dei ministeri degli Esteri, della Difesa e degli Interni.



