Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Ricorso contro l'intitolazione di Malpensa a Berlusconi, l'amarezza della figlia Barbara - Notizie - Ansa.it

La delibera è passata in giunta comunale di Milano. Il sindaco Sala conferma: 'Ci siamo associati agli altri Comuni, per le tempistiche non so ancora niente' (ANSA)