Domani tribunale di Roma si pronuncia su migranti in Albania

Domani sei giudici della sezione immigrazione del tribunale monocratico di Roma si riuniranno per pronunciarsi sulle ordinanze di trattenimento dei sette migranti albanesi nel centro italiano in Albania di permanenza per il rimpatrio.

Alcune settimane fa i giudici si erano espressi - facendo riferimento alle leggi del diritto europeo - con l'annullamento del trattenimento di dodici migranti, tra egiziani e albanesi, che sono quindi stati portati al Cara di Bari. A seguito di quelle pronunce il governo ha varato un decreto legge che aggiorna la lista dei Paesi di provenienza dei migranti che sono ritenuti Sicuri dall'Italia. Nel cpr in Albania sono stati portati due giorni fa sette nuovi richiedenti asilo: uno degli otto selezionati per la procedura accelerata di frontiera - tre egiziani e cinque bengalesi - si era scoperto essere vulnerabile per problemi sanitari durante lo screening medico ed è stato portato in Italia.



