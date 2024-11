Un anno fa l'omicidio di Giulia, onda emotiva non si è fermata

Un anno fa - la notte tra sabato 10 e domenica 11 novembre 2023 - moriva Giulia Cecchettin, uccisa da 75 fendenti inferti dall'ex fidanzato, Filippo Turetta. Un anno che non è trascorso invano: l'onda emotiva suscitata da quell'orrendo crimine ha segnato la società italiana, moltiplicando le iniziative contro la violenza sulle donne.

Merito soprattutto di Gino Cecchettin, il papà della ragazza, che dopo il libro dedicatole, "Cara Giulia", presentato in decine di incontri nelle Università, nelle scuole, in tv, ha lanciato la 'Fondazione per Giulia', che inizia in questi giorni la propria attività per formare le giovani generazioni contro la violenza di genere. Lunedì prossimo, 11 novembre, anche l'Università ricorderà con un minuto di silenzio ad ogni inizio di lezione la sua studentessa di ingegneria biomedica, cui conferì la laurea postuma.

Intanto, a tempo di record, si avvia verso la conclusione il processo per omicidio premeditato a carico di Turetta, che il 3 dicembre prossimo - dopo essersi presentato una sola volta in udienza - conoscerà la sentenza della Corte d'Assise di Venezia.

Se i giudici crederanno alla ricostruzione dell'accusa, ovvero all'esistenza di un piano premeditato dell'imputato per l'assassinio dell'ex fidanzata, si profila l'ergastolo.



