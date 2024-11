Teologo, preoccupa escalation antisemitismo, subito due Stati

"Si esprime da parte dell'associazione culturale Studium Fidei e mia personale, profonda preoccupazione per l'escalation di antisemitismo che si è annidato in Europa. I recenti episodi di Amsterdam sconcertano. Ci portano all'esecrabile memoria della "notte dei cristalli". E' più che urgente la risoluzione a livello della Comunità internazionale del cessate il fuoco nei territori del Medio Oriente . Si auspica quanto prima la soluzione diplomatica della creazione di due Stati: Israele e Palestina, al fine di garantire in quei territori una pace equilibrata e giusta.

Sarebbe più che opportuno che lo sport porti non a conflittualità ma a fraternità. Questo dipende un po' da tutti.

Troppo spesso si utilizzano le tifoserie, o peggio si alimentano con facinorosi le tifoserie, per contrapposizioni". E' il commento del teologo mons. Ettore Malnati ai fatti di Amsterdam.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA