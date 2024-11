A Firenze protesta contro l'overtourism, adesivo su keybox

Una X con del nastro adesivo rosso, e la scritta "Salviamo Firenze X viverci", messo nella notte sulle keybox, piccoli contenitori con combinazione al cui interno vengono lasciate le chiavi per i turisti e che vengono installati all'ingresso di molte abitazioni date in locazione breve, considerati simbolo dell'overtourism in città: è l'iniziativa del comitato Salviamo Firenze, che oggi ha dato vita a un flashmob all'esterno della Fortezza da Basso, dove si sta svolgendo il Forum internazionale del turismo. Una decina di manifestanti, ciascuno con una X rossa dipinta sul viso, ha esposto lo striscione 'Firenze muore di turismo selvaggio e speculazione'.

"Con il Forum del Turismo internazionale e il G7 Turismo si pianifica ancora speculazione edilizia e la crescita devastante di questo modello turistico", accusa il comitato, secondo cui "in questi giorni si parla di 'turismo come oro', di come facilitare investimenti dei fondi speculativi, di come aumentare i milioni di turisti in arrivo, di come trasformare le nostre città in città-albergo da cui cacciare i residenti".



