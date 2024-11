Tredicenne picchiato da coetaneo a Parma, filmato col cellulare

Un altro episodio di violenza tra ragazzini, 13enni, a Parma: una lite nata a scuola è degenerata in un pestaggio in un parco della città emiliana ripreso coi cellulari e diventato virale sui social. Lo riporta la Gazzetta di Parma.

Il fatto è accaduto alcuni giorni fa e riguarda alunni di una scuola media del centro. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine inizialmente era stato fissato un incontro, un chiarimento legato a precedenti screzi. Poi la situazione sarebbe degenerata: un ragazzino sarebbe stato subito aggredito con una raffica di pugni e calci in pieno volto, mentre altri filmavano la scena con i cellulari. Senza intervenire. Nel video girato - condiviso poi sui social - si vede il tredicenne che colpisce più volte al volto il coetaneo che finisce a terra. Pochi giorni dopo il fatto, i genitori della vittima hanno deciso di sporgere denuncia visto che nel frattempo erano arrivate altre minacce in tal senso. La vittima, dopo le botte, non avrebbe chiesto aiuto, facendo finta di nulla: sono venuti a saperlo dal fratello.

Indagini sono in corso. Il dirigente scolastico, insieme con altri colleghi, ha chiesto una maggiore vigilanza delle forze dell'ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA