Processo Grillo Jr, seconda giornata con consulenti difesa

Si è aperta intorno alle 10.30 la seconda giornata d'udienza nell'ambito del processo, a porte chiuse, nel tribunale di Tempio Pausania, per violenza sessuale di gruppo di cui sono accusati Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi: Francesco Corsiglia, Vincenzo Lauria ed Edoardo Capitta. Si va avanti con i consulenti della difesa: ieri sono stati sentiti la psicologa Lucia Tattoli e lo psichiatra Enrico Zanalda, Oggi è chiamato ad esporre i risultati del suo lavoro di analisi, il consulente informatico Mattia Epifani.

L'informatico parlerà delle modalità con la quale ha recuperato ed estrapolato della memoria dei cellulari della ragazza e dei quattro imputati i messaggi e le chat confluite nel processo. La sua deposizione si preannuncia lunga ed articolata.

Epifani illustrerà le modalità con cui è stata analizzata tutta la mole di informazioni e scambi di messaggistica, 40 terrabyte di materiale estrapolato da cinque telefoni cellulari quelli in uso ai quattro imputati e alla presunta vittima. Sarà invece il medico legale Marco Salvi ad analizzare gli aspetti legati ai drink alcolici consumati dalla ragazza nei locali della Costa Smeralda e poi nella villetta della famiglia Grillo durante la notte in cui sarebbe avvenuto il presunto stupro di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta di Porto Cervo di proprietà della famiglia Grillo. Due udienze ritenute molto importanti dai difensori e con le quali si chiude l'istruttoria dibattimentale.



