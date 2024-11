L'azienda ospedaliera di Alessandria mette all'asta 43 diamanti

L'Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria (Aou Al) ha riaperto l'asta pubblica per la vendita di 43 diamanti di proprietà, certificati e in astuccio sigillato. La base è fissata a 1.150 euro per ognuno. I diamanti erano stati donati da Paglieri, il gruppo alessandrino che produce cosmetici e detergenti, in seguito al concorso a premi denominato "Da sempre… per sempre" legato all'acquisto, nel 2020, del prodotto "Felce Azzurra Bagnodoccia Classico 50/o Anniversario" e prevedeva nel regolamento che le eventuali pietre preziose non assegnate e non richieste sarebbero state devolute proprio all'azienda sanitaria. Lo scorso ottobre si era aperta quindi una prima asta, quando i diamanti erano 49.

Si terrà il 3 dicembre alle 10 nella sala riunioni in via Santa Caterina. Le offerte dovranno essere inviate in busta chiusa - con la dicitura 'non aprire - asta vendita diamanti' e consegnate all'ufficio protocollo entro le 12 del 22 novembre. È possibile anche la consegna a mano attraverso raccomandata, o l'invio Pec. I diamanti saranno visibili fino al 15 novembre.

Il pagamento dell'offerta aggiudicata dovrà avvenire entro sette giorni dall'assegnazione. L'avviso contenente le indicazioni è firmato dal direttore generale, Valter Alpe.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA