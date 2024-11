Crisi idrica a Caltanissetta, opposizione occupa consiglio

I consiglieri comunali di opposizione di Caltanissetta, Annalisa Petitto, Felice Dierna, Calogero Palermo, Vincenzo Cancelleri, Luigi Bellavia, Carlo Vagginelli, Armando Turturici, Roberto Gambino, Federica Scalia hanno occupato la sala consiliare come "forma estrema di protesta alla pessima gestione dell'emergenza idrica a Caltanissetta da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco Walter Tesauro, avallata da un irresponsabile atteggiamento dei gruppi di maggioranza che oggi, hanno fatto cadere il numero legale per bloccare la nostra esposizione", affermano "Nel corso della seduta consiliare odierna - aggiungono - abbiamo presentato un ordine del giorno urgente atto ad impegnare il sindaco a riferire in consiglio comunale in merito al precipitare dell'emergenza idrica nella città di Caltanissetta, da oggi ulteriormente aggravata a fronte dello stop di Ancipa già dal giorno 8 novembre per la riferita ricollocazione del sistema di presa galleggiante in una zona dell'invaso a maggiore pescaggio" "Oggi, 8 novembre 2024, la città di Caltanissetta - conclude l'opposizione - è invasa da autobotti e silos che suggellano il fallimento dell'amministrazione Tesauro nella gestione dell'emergenza idrica e che inducono ad un convinto appello affinchè intervenga urgentemente il Genio militare,la protezione civile nazionale e venga nominato un commissario per l'emergenza idrica a Caltanissetta attesa la palese ed evidente inadeguatezza dell'attuale amministrazione nella gestione della crisi idrica in atto destinata, nei giorni a venire, a peggiorare".



