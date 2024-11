Consiglio Stato, ferma consegna firme petizionne a Danieli

Il presidente della 5/a sezione del Consiglio di Stato, Paolo Giovanni Nicoló Lotti, ha concesso oggi la sospensione dell'esecutività della sentenza del Tar che imponeva alla Regione Fvg di consegnare al gruppo Danieli le liste dei 21.974 cittadini che firmarono la petizione contro il progetto Danieli-Metinvest per la costruzione di un'acciaieria a San Giorgio di Nogaro (Udine).

Lo si è appreso dall'avvocato Carlo Monai, che ha depositato al Consiglio di Stato il ricorso in appello a nome e per conto di Furio Honsell, Marino Visintini e Paolo De Toni, tra i firmatari più attivi nella raccolta delle adesioni alla petizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA