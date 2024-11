Muore folgorato in cabina elettrica, forse tentato furto rame

Un uomo di cui non si conoscono le generalità è morto fulminato a Cosenza, in località Vaglio Lise.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è introdotto in una cabina elettrica di un palazzo in fase di costruzione, forse per rubare del rame, ma è rimasto folgorato.

Alla centrale dell'Enel è giunto un allert dalla cabina e quando i tecnici sono giunti per verificare hanno scoperto il corpo carbonizzato. Sul posto i carabinieri supportati dai colleghi della scientifica, i vigili del fuoco e personale del 118.

Gli investigatori ipotizzano che insieme alla vittima ci fosse un complice e che i due fossero in possesso delle chiavi del lucchetto della porta. La porta, infatti, è stata trovata chiusa dall'esterno. Nella zona sono attive le telecamere di videosorveglianza. La visione dei filmati consentirà agli investigatori una ricostruzione più dettagliata di quanto accaduto.



