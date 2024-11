Aumentano i centenari in Italia. In 10 anni sono oltre il 30% in più. E' quanto emerge dai dati resi noti dall'Istat.

All'1 gennaio 2024 i centenari residenti in Italia sono 22.552 (a fronte dei 17.252 del 2014). Di questi, l'81% è di sesso femminile. Alla stessa data, i residenti con almeno 105 anni di età (semi-supercentenari) sono 677. Mentre a inizio 2024 sono 21 quelli che hanno raggiunto la soglia dei 110 anni (supercentenari), tra cui un solo uomo.



