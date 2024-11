AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per l'8 novembre 2024:

MILANO - Fiera Milano Rho ore 17.00 Visita della presidente del Consiglio Meloni all'81/ma edizione di Eicma, Esposizione internazionale delle due ruote

ROMA - Camera ore 9.00 Esame Psb, previsioni macroeconomiche del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029

ROMA - Senato, sala Capitolare ore 9.00 Iniziativa della Senatrice Binetti, convegno "Costruire ponti per l'equità e l'inclusione", con Cesa e Casini

ROMA - Salone della Giustizia 2024, 15° edizione, con Gentiloni, commissario Ue per gli Affari Economici e Monetari, Ostellari e del Mastro sottosegretari alla Giustizia, Campione, commissione Giustizia Senato, Mons.Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Contu direttore Ansa e Foti capogruppo Fdi Camera

S. GIUSTINO-PERUGIA - Piazza Municipio ore 9.00 Iniziative elettorali con il leader della Lega, Salvini; alle 10.00 sopralluogo alla Galleria della Guinza con punto stampa sull'avanzamento dei lavori; Citta' Castello, ore 11.15, Bar Mè, Trestina

ONLINE - Ore 9.00 Banca Mps, conference call di presentazione Risultati 3° Trimestre e dei Primi Nove mesi del 2024, con il Ceo Lovaglio

MILANO - Via Filodrammatici 3 ore 11.00 Mediobanca, evento in memoria di Ariberto Mignoli, "Golden Power tra diritto, mercato e politica industriale", con Nagel ad Mediobanca, il ministro delle Imprese Urso e il presidente Consob Savona

MILANO - Borsa Italiana ore 9.30 Annual Business Forum di GEA su 'Intelligenza artificiale. sfida aziendale o di sistema?', con il presidente di Gea- Consulenti di Direzione, Zavanella, Maternini, membro del Comitato IA Italiano e membro CdA CDP Venture Capital, Menna, ceo Eit Digital e Rossi, direttore Osservatorio Terziario Manageritalia

ROMA - Piazzale di Porta Pia ore 10.30 Sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per il rinnovo del contratto nazionale. Manifestazione davanti al ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il segretario generale Cgil Landini e della Uil Bombardieri

MILANO - Stazione Centrale, Sala F1-Ex Deposito Bagagli ore 11.30 Incontro per firma accordo cooperazione tra Trenitalia e Ffs (Ferrovie Federali Svizzere) e presentazione del restyling dei treni, rinnovati negli interni, nei servizi e nella livrea, con Corradi, ad e dg Trenitalia, Stephan, direttrice mercato viaggiatori Ffs, Lucente, assessore

MILANO - Rho Fiera Eicma, Salone internazionale della motocicletta (fino al 10)

NEW YORK - Usa, Fiducia consumatori U.Michigan di novembre

CINA - Visita di Stato del Presidente della Repubblica Mattarella

BUDAPEST - La presidente del Consiglio Meloni alla riunione informale dei Capi di Stato o di governo del Consiglio Ue

BRASILIA - Ore 9.30 Intervento del presidente della Camera Fontana alla terza sessione "Parliaments in the construction of global governance adapted to the challenges of the 21st century"; ore 11.30, partecipa alla sessione di chiusura relativa all'adozione della dichiarazione finale

BUDAPEST - Riunione informale dei capi di Stato o di governo

PRAGA - Summit sulla Difesa organizzato dall'Iiss

NEW YORK (Usa) - Riunione Consiglio di Sicurezza Onu sugli attacchi ransomware agli ospedali

ATENE - Incontro tra il ministro degli Esteri greco e il suo omologo Turco

ITALIA - Roma, Cinema Barberini (Piazza Barberini 24/26); Milano, Anteo Palazzo del Cinema (Piazza XXV Aprile 8) ore 10.00 Presentazione stampa film "Non sono quello che sono" di Edoardo Leo

ROMA - Sala Sergio Zavoli Viale Mazzini ore 12.00 Conferenza stampa, "XI Secolo, quando il presente diventa futuro", seconda edizione del programma ideato, condotto e coordinato da Francesco Giorgino

ROMA - Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano, via Enrico de Nicola 78 Presentazione stampa mostra Tony Cragg, "Infinite forme e bellissime", con il direttore del Museo nazionale romano Vergher, Ghia, assessore alla Cultura, Politiche Giovanili e allo Sport (apertura mostra 4 novembre - 4 maggio)

LECCE - Stadio Via del Mare ore 20.45 Serie A, Lecce-Empoli, 12/ma giornata

RIYAD - Tennis, WTA Finals

Riproduzione riservata © Copyright ANSA