A Milano gioielliere star dei social fa arrestare ricettatore

Un gioielliere di Milano molto noto anche per via dei suoi profili social, Lorenzo Ruzza, ha fatto arrestare un ricettatore che si era presentato nel suo negozio.

Si tratta di un 59enne spagnolo, con precedenti, che definendosi "un collezionista" è arrivato nella gioielleria proponendo la vendita di un secondo orologio dopo che però un primo pezzo era già risultato rubato.

E' accaduto ieri quando la Polizia è intervenuta in via Cesare Battisti dove ha preso in consegna il ricettatore, che è stato denunciato.

Lo stesso uomo aveva infatti smerciato un Rolex al gioielliere che poi, grazie alla sua visibilità, era stato contattato dal proprietario, che aveva fatto regolare denuncia nello scorso ottobre.



