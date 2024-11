La Libra naviga verso l'Albania, 8 migranti a bordo

Il pattugliatore Libra è in navigazione verso l'Albania con a bordo 8 migranti intercettati due giorni fa a sud di Lampedusa. L'arrivo della nave della Marina Militare è previsto nella mattinata di domani. Come in precedenza i richiedenti asilo sbarcheranno a Shengjin e poi saranno portati al centro di Gjader.

Sbarcati 71 migranti nella notte, in 813 nell'hotspot Lampedusa

Sono 71 i migranti arrivati, durante la notte a Lampedusa, dove ieri con 16 approdi sono giunte 700 persone. Durante la notte i carabinieri hanno rintracciato in contrada Imbriacola - mentre si dirigevano autonomamente verso l'hotspot - 4 tunisini, fra cui una donna. I migranti hanno riferito che lo skipper, un tunisino, dopo averli sbarcati ha ripreso il largo con lo stesso natante. Le motovedette della guardia di finanza hanno agganciato due barche con a bordo 14 tunisini e 52 gambiani, ivoriani, malesi e senegalesi che hanno riferito di essere salpati rispettivamente da Djerba e Sfax pagando circa 1.200 dinari tunisini a testa. Tutti sono stati portati all'hotspot dove, al momento, ci sono 813 ospiti. Per la tarda mattinata, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 302 persone con il traghetto Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle.

