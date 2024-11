'Investimenti-truffa', tra i raggirati Caterina Caselli e figlio

Tra le vittime della presunta truffa finanziaria sugli investimenti, che avrebbe messo in atto il broker con base in Svizzera Daniele Migani, ci sono, come emerge dal decreto di sequestro di circa 18 milioni di euro, eseguito dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf, anche la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli, il figlio ed ex presidente della Siea Filippo Nicola Sugar e una serie di imprenditori. Oltre al designer di auto Giorgetto Giugiaro.



