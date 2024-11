Un guasto infrastrutturale alla stazione di Monza sta bloccando la circolazione ferroviaria in entrata e in uscita tra Milano e Como, Lecco, Sondrio e Bergamo via Carnate (Monza). È quanto rende noto Trenord che indica ritardi fino a 40 minuti per i treni fermi nelle stazioni lungo le diverse direttrici in attesa del semaforo verde.

Al momento, spiega Trenord, i tecnici di Rfi sono all'opera per risolvere il blocco degli impianti.



